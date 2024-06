Torna il tradizionale appuntamento con la rassegna estiva 'Eliopoli Summer', il cartellone di eventi organizzato dall'Associazione Eliopoli, che si svolge ogni anno al Calambrone di Tirrenia e che caratterizza i mesi estivi con musica, spettacoli dal vivo e talk, da fine giugno ai primi giorni di settembre. La rassegna è giunta alla nona edizione.

La Fondazione Pisa ha confermato il proprio contributo anche all'edizione 2024, che è stata presentata ieri 24 giugno con una conferenza stampa presso l'Auditorium a cui hanno partecipato, oltre a Maurizio Sbrana, membro del cda della Fondazione, l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, Marco Bonciolini presidente dell'Associazione Eliopoli, Alessandro Sabadini direttore artistico della rassegna e Massimo Marini, giornalista e conduttore delle serate e dei talk della manifestazione.

Dal 29 giugno al 7 settembre saranno 35 gli eventi, di diverso genere e natura, dedicati ad un ampio pubblico.

Il programma

Sabato 29 giugno apre la rassegna Pianeta Zero, un eccellente gruppo musicale tribute del grande Renato Zero. Sabato 7 settembre chiuderà una grande serata di musia in piazza DJ set con Regina Miami a salutare l’estate. Tante le altre occasioni di intratteniemto tra cui eccelle la serata dedicata al premio alla carriera Eliopoli Summer, nella quale venerdi 19 luglio l’assessore Paolo Pesciatini del Comune di Pisa consegnerà il premio 2024 all’attore musicista americano Ronn Moss, il mitico Ridge della soap opera Beautiful e oggi eccellente musicista, insieme sul palco anche il comico Greg del celebre duo Lillo e Greg.

I talk show 'Venerdi da star' saranno altri 5. Il 12 luglio ci saranno gli artisti pisani Paolo Conticini e Ubaldo Pantani, insieme anche al sindaco Michele Conti. Il 26 luglio sarà un serata dedicata alla musica con Claudio Cecchetto e DJ Steve Martin. Il 2 agosto sarà la volta dell’attrice Carolina Crescentini con il comico performer Gianfranco Butinar. Il 9 agosto, tra gli altri, ci sarà Katia Beni, attrice, con Donatella Diamanti sceneggiatrice ed Eugenio Giani governatore della Toscana. Il 23 agosto serata omaggio a Marcello Marziali recentemente scomparso, che verrà fatta dal gruppo dei Delitti del Barlume.

Tante le serate di live musicali:

- Live Music Tazenda il 5 luglio, organizzata insieme all’associazione culturale sarda Grazia Deledda di Pisa.

- Il 20 luglio Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale con il loro live 'Vacanze romane', dedicato alle canzoni dei Matia Bazar di cui hanno fatto parte.

- 29 giugno Pianeta Zero, Renato Zero tribute band

- 13 luglio Ligabue tribute band

- 27 luglio Elvis Presley tribute band

- 7 agosto Zanobini eventi con Vasco Rossi tribute band

- 24 agosto musica italiana anni ottanta con '80’s Trash'

- 7 settembre Dj set sulla piazza con Regina Miami

Molte le serate dedicate ai bambini e allo sport e al ballo, più serate di Comedy show con:

- 21 luglio Gianmaria Vassallo

- 24 luglio Gianni Giannini all’area Zanobini eventi

- 11 agosto rassegna di artisti di strada, una vera e propria invasione estiva di giocolieri, funanboli e performer.

- 1 settebre serata speciale dal nome 'Boia che flow - Eliopoli Breack Dance Battle', per info e partecipazione @bananarockerz e iscrizioni@eliopolisummer.it.

La Nazione collabora alla rassegna con cinque serate tra cui la semifinale 'Notti di talento Summer Edition' il 6-14-28 luglio e il 3 e 10 (semifinale) agosto.

Saranno 4 le serate oragnizzate con Il Tirreno per la rassegna l’Estate con il Tirreno: 25 luglio con Pino Rinaldi (Chi l’ha visto) che presenta il suo libro dedicato al Mostro di Firenze; 8 agosto dedicata a Ayrton Senna con il pilota della Ferrari Nicola Larini e Maurizio Giani del gruppo Hera che con il progetto Scart ha realizzato molte opere d’arte dedicate al grande pilota; 22 agosto con Stefano Massini; 29 agosto con Claudio Marmugi e due dei Gary Baldi Bros.