Torna Eliopoli Summer: quaranta eventi gratuiti per tutti i gusti

Torna anche quest'anno la rassegna che accende l'estate a Calambrone. Quella del 2023 sarà infatti l'edizione numero otto per Eliopoli Summer, creata nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana delle ex colonie marine e che ha avuto la prima edizione nel 2016. Dal 23 giugno al 10 settembre con 40 eventi di diverso genere e natura offerti gratuitamente ad un pubblico vario.

Venerdi 23 giugno apre la rassegna Pianeta Zero, gruppo musicale tribute del grande Renato Zero.

Tante le altre occasioni di intrattenimento tra cui eccelle la serata dedicata al premio alla carriera Eliopoli Summer nella quale venerdi 28 luglio l’assessore Paolo Pesciatini del Comune di Pisa consegnerà il riconoscimento 2023 all’attrice Ornella Muti.

I talk show Venerdi da star, oltre alla serata con Ornella Muti, saranno altri quattro: il 21 luglio ospiti, tra gli altri, l’attore Stefano Fresi, l’attrice Katia Beni direttrice artistica di Comicopoli, la presidente della Fondazione Carnevale Viareggio Marialina Marcucci; il 4 agosto sarà una serata dedicata alla musica anni 80 con Gazebo, P.Lion, l'assessore Pesciatini e Lorenzo Bani, presidente del parco San Rossore Massaciuccoli; il 18 agosto sarà la volta di Gianmarco Tognazzi e di Gianfranco Butinar, mentre il giorno 25 agosto sul palco di Eliopoli saliranno i protagonisti de I delitti del Barlume.

Tante le serate dedicate alla musica:

- 23 giugno Pianeta Zero, Renato Zero Tribute band

- 25 giugno Vasco Rossi Tribute bands

- 15 luglio Mama Mia Queen tribute band

- 22 luglio 80’S Trash Party, canzoni italiane anni 80 Tribute

- 29 luglio Mina Tribute band

- 19 agosto Prosoners 50-60’s con Zerbo - Rock music anni 50-60

- 26 agosto 80’S Sunset Strip Rock anni 80

- 2 settembre Pink Floyd Tribute band

- 9 settembre Concerto dei Cubi Rossi

In data 5 agosto concerto di Roy Paladini, vincitore di Tale e Quale 2023 di Carlo Conti in Jackson One Michael Jackson Tribute Show band.

Molte le serate dedicate ai bambini e alle famiglie e alcuni Comedy show davvero da non perdere con artisti italiani di livello:

- 9 luglio Star Children, serata a tema Star Wars con parata a cura di 501st Italica Garrison e Rebel legion Italian Base a favore del nuovo Ospedale della Stella Maris

- 16 luglio Comedy Show Graziano Salvadori e Claudio Marmugi

- 23 luglio Fight Club di improvvisazione teatrale con ADA-Arsenale delle apparizioni

- 6 agosto spettacolo del clown Meningue

- 13 agosto dalle ore 18 ben 30 giochi antichi di legno saranno sparsi in Eliopoli

- 20 agosto Comedy Show con Stefano Santamauro

- 27 agosto Comedy Show con Ubaldo Pantani in Tragicomica

- 3 settembre baby dance

Il quotidiano La Nazione collabora alla rassegna con tre serate a tema Notti di talento summer edition il 1 luglio, 13 luglio e 30 luglio.

Il quotidiano Il Tirreno collabora con tre serate dedicate all’estate Tirreno Blu-Il colore dell'estate in data 7 luglio, 27 luglio e 31 agosto.

Le attività commerciali organizzano per 4 sere dalle 18 in poi lo sbaracco con occasioni di shopping unico sotto le stelle e animato dalle 21 in poi con la baby dance nelle date del 29 giugno, 6 luglio, 10 agosto e 24 agosto.

Eliopoli incontra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il giorno 20 luglio e il 1 settembre sarà la volta del sindaco Michele Conti.