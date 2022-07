Elisabetta Maulo & Mattia Donati per il concerto all'alba al Bagno degli Americani

Nell'estate dei grandi ritorni non poteva mancare quello del concerto all'alba al Bagno degli Americani di Tirrenia. L'appuntamento è fissato a domenica 31 luglio alle 6.00. Protagonista al civico 8 di viale del Tirreno il duo formato da Elisabetta Maulo & Mattia Donati, che intratterrà il pubblico nel magico e suggestivo scenario offerto dalle prime luci del mattino sulla spiaggia.



I musicisti presentano così l'appuntamento: "La fiaba che raccontiamo risveglia l'animo più dolce, infantile e puro. Come le interpretazioni degli standard che andremo a suonare. Le nostre sono storie di vita completamente differenti, che si incontreranno grazie ai brani classici degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta che rileggeremo sotto chiave poetica. Fischer, F. Waller, Gershwin, Monk e tanti altri saranno gli autori protagonisti di questa incredibile alba".



Il bar sarà aperto per la colazione. Ingresso libero. Informazioni: 342 3513884.