'La Bella di nulla', spettacolo di Elisabetta Salvatori al Circolo Il Fortino

Sabato 4 marzo riprende la rassegna 'Cene a Teatro' al Circolo Il Fortino con lo spettacolo di Elisabetta Salvatori 'La Bella di nulla'. Elisabetta Salvatori sceglie per le sue narrazioni vicende vere: le raccoglie incontrando anime, luoghi e tradizioni con la curiosità di chi sa scoprire episodi rimasti nascosti; ne documenta l'origine con cuore e perizia per poi riportarle alla luce e riconsegnarle al pubblico con la cura e la passione di una restauratrice. Il linguaggio è intimo, reale, semplice e per questo dirompente, rende vive le sue trame, cattura chi ascolta. Sentire la sua voce, con tutti i suoi colori, porta lontano, pur restando vicinissimi.

L'opera è il racconto della vita di Giuseppina Silvestri, la 'Bella di nulla', nata in Versilia nel 1881. Una donna con capacità comunicative sorprendenti che è rimasta indelebile nella memoria di chi l'ha conosciuta. Vero e proprio “personaggio” per la sua epoca, ancora oggi la si può considerare una figura modernissima. Giovane vedova, rimasta sola con due figli, coi pochi soldi che aveva comprò un revolver per difendersi e un grammofono per ascoltare la musica. Per mantenersi, la sera raccontava storie facendo della sua casa un teatro: la gente andava da lei per sentirla improvvisare racconti diversi a seconda del tema richiesto dal pubblico. La “Bella di nulla” è la bisnonna paterna dell'autrice.

Insieme ad 'Alfonsina', lo spettacolo con Daniela Bertini che andrà in scena il 25 marzo, “La Bella di nulla” fa parte di una sorta di miniciclo, dedicato al marzo delle donne, realizzato dal Fortino con il sostegno della Sezione Soci Unicoop di Pisa. Ai soci coop è riservato un piccolo sconto.

Prenotazione obbligatoria allo 050 36195 o tramite web, sul sito del Fortino (www.circoloilfortino.it)