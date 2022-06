Elli de Mon in concerto a La Nunziatina

Elli de Mon è chitarre, grancassa, rullante, sonagli, suoni saturi e psichedelia indiana. Il suo blues nuovo, fatto di slide selvaggi e contaminato da influenze punk e dalla musica indiana, sarà il sound del prossimo appuntamento con Colpi di grazia, in calendario venerdì 1° luglio alla Nunziatina di Pisa. Sul palco del giardino ottocentesco di palazzo Mastiani Brunacci si esibirà anche questa settimana un’altra grande interprete per la rassegna musicale dedicata alla voce femminile, ideata da Associazione Metarock, con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa.

Elli combatte i suoi demoni con lo strumento a lei più congeniale: la musica. Ha suonato ovunque, dividendo il palco con artisti come The Jon Spencer Blues Explosion, Afterhours, Reverend Beatman, the Monsters,Molly Gene one woman band, Big John Bates, Chuck Ragan, Larry and His Flask, Cedric Burnside, Bror Gunnar Jansson, Carmen Consoli. Ha partecipato a numerosi festival nazionali, come Radio Onda D’Urto, Sherwood Festival, Mojostation Blues Festival, To.t.em. Festival, Musica w Festival, Nistoc, Salone del Libro di Torino (Radio Tre) e internazionali come il festival blues di Lugano, di Cognac e il Berlin Fest.

È del febbraio 2020 il suo primo libro per Arcana Edizioni, “Countin' the blues. Donne indomite”, dedicato alle artiste afroamericane degli anni '20 del secolo scorso, a cui fa seguito, a giugno 2021 per Area Pirata Records, il disco omonimo Countin’ The blues – Queens of the 20's, che contiene i brani citati nel libro reinterpretati secondo il suo stile.

Colpi di grazia tornerà al Giardino La Nunziatina venerdì 8 luglio con Marina Mulopulos, la cantante italo greca dotata di un talento raro nella voce. Ultimo concerto della rassegna, in programma venerdì 15 luglio, con Frida Bollani Magoni, la giovanissima figlia d’arte che fin da bambina ha dimostrato un talento fuori dal comune con la sua voce e la sua maestria al pianoforte e che da un anno si è conquistata un suo spazio nel gotha delle interpreti.