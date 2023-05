'Let's Festival', Emma Nolde in concerto a Castelfranco di Sotto

Venerdì 21 luglio, in occasione del 'Let's Festival' che andrà in scena a Castelfranco di Sotto all'Orto di San Matteo, si esibirà in concerto Emma Nolde, cantante toscana classe 2000. Il suo disco d'esordio si intitiola "Toccaterra" ed è uscito il 4 settembre 2020 per Woodworm/Polydor. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente ed importante. Emma è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. Toccaterra è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima. Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour.

A novembre 2021 è stato pubblicato un inedito insieme a Generic Animal, "un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo". Emma è presente con un brano nel disco di featuring degli Zen Circus che è uscito a maggio 2022. Il brano si intitola "il diavolo è un bambino". Nell'estate del 2022 Emma è tornata in tour con uno nuovo spettacolo, con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti. Due singoli, "Respiro" e "La stessa parte della Luna" hanno anticipato quello che è stato il nuovo lavoro discografico di Emma "Dormi" pubblicato a settembre 2022 per Woodworm/Capitol Records Italy.

Info

Prevendite disponibili: è possibile acquistare sia l'abbonamento per l'intero festival che i biglietti per le singole giornate al seguente link https://link.dice.fm/letsfestival2023. Apertura cancelli prevista per le 18.