11 Lune: Emma accende l’Anfiteatro Fonte Mazzola

Il Borgo dei Borghi registra il pienone per uno degli eventi clou del cartellone delle 11 Lune.

Praticamente tutto esaurito l’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli per il concerto di Emma che ieri sera, 5 luglio, ha fatto cantare (e ballare) il pubblico sull’onda dei suoi più grandi successi. Da ‘Arriverà’ ad ‘Amami’ passando per ‘Fortuna’ e ‘Cercavo amore’, la serata pecciolese si è trasformata in un grande karaoke a cielo aperto: impossibile non cantare insieme all’artista salentina che, sulle note di ‘Non è l’inferno’, ha voluto anche lanciare il messaggio di ‘Cessate il fuoco’ per dire basta alla guerra.

Non sono mancate le hit del momento, dal fortunato brano sanremese ‘Apnea’ (regalato anche in una suggestiva versione acustica) fino a ‘Femme Fatale’ e ‘Ho voglia di te’.

Poi il passaggio in mezzo al pubblico per un bagno di folla che ha chiuso una serata ancora una volta magica per la kermesse estiva pecciolese.