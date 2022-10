Weekend con l'enigmistica a San Giuliano Terme

Dopo l’ottava edizione di 'Enigmando' (cruciverba musicale in piazza), tenutasi lo scorso settembre, torna l’enigmistica a San Giuliano Terme. Dal 14 al 16 ottobre si terrà il 72° congresso nazionale di enigmistica e il 42° convegno rebus Ari (Associazione rebussistica italiana). All’hotel Bagni di Pisa si svolgeranno anche gare solutori aperte a tutti, tra le quali una dedicata a rebus inediti de 'La Settimana Enigmistica', che proprio quest’anno ha festeggiato 90 anni.

Non mancherà il rebus in vetrina, una tradizione per il borgo dei Bagni: nelle vetrine di 12 esercizi commerciali saranno allestiti rebus da sciogliere, realizzati con materiali messi a disposizione dai negozianti. Presso le attività aderenti e nelle strutture ricettive, sono disponibili le schede con i negozi partecipanti nelle quali inserire le soluzioni dei rebus. Dovranno poi essere imbucate in un’apposita urna presso la 'Nuova casa del Regalo' (largo Shelley, 6 a S. Giuliano) entro le ore 19 di sabato 15 ottobre. Tra le schede con le soluzioni, scaricabili anche dalla pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/ enigmisticasangiuliano.it, saranno estratti i vincitori dei premi la mattina di domenica 16 (sala convegni delle Terme).

Il 15 ottobre, ore 21, presso il Teatro Rossini di Pontasserchio, si svolgerà la premiazione dei concorsi per autori precedentemente banditi, in una serata di giochi e musica, dove si esibiranno i maestri Giovanni Mazzuca al piano e Marina Vicenzi al violino, regia di Cristiana Traversa.

Fino al 16 ottobre si terrà inoltre la mostra 'Oltre l'Enigma' presso il circolo Rossini di Pontasserchio (piazza Togliatti, 6) con l'esposizione di opere della storica illustratrice de 'La settimana enigmistica', l'artista Maria Ghezzi.