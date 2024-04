Torna Enostesia in Blue al Cavatappi, con un programma intensivo ispirato alla tradizione, sia nel calice che nel piatto, e alla grande musica, con un CantinaJazz quintet impreziosito dalla voce di Michela Lombardi! Due protagoniste enologiche: Marina Romin e Podere la Chiesa, ambedue portabandiera di quella eccellenza enologica che ha fatto di Terricciola la capitale pisana del vino.

Un percorso a base di sangiovese nelle sue variazioni e modulazioni: dal rosato, al giovane, allo strutturato. Cinque tappe gustative con eccellenti piatti della superba cucina del Cavatappi e, sul finale, il portentoso Vinsanto Sorelle Palazzi, insieme al caffé Trinci che come di consueto suggella l’evento. La cura dei vini è affidata all’AIS, delegazione di Pisa. Il repertorio musicale, disegnato appositamente come prevede la filosofia di CantinaJazz, fa risaltare mille diverse variazioni di blues, proprio per accordarsi alle variazioni di sangiovese, e Michela Lombardi è eclettica al punto di interpretarle tutte in modo originale e unico!

Ma veniamo ai dettagli: l’accoglienza è affidata alla veste più carezzevole e fresca del sangiovese: il rosato, nella realizzazione di Podere La Chiesa: L’Altro Punto di Vista 2023, che si abbina con delle palline fritte di Grana Padano con pasta fritta. Il primo sangiovese rosso, nella sua espressività giovanile e immediata è presentato da Marina Romin, si tratta del Pomerio 2022 che si confronta con un piatto altrettanto fresco ed espressivo: un fagiolo all’uccelletta con la sua bruschetta. Crescendo in intensità ed età, sempre Marina Romin presenta il suo Boccanera 2021, abbinato a dei paccheri al ragù di cinghiale di sottobosco.

Per l’ultimo sangiovese, torna in campo Podere la Chiesa e presenta il suo iconico Sabiniano di Casanova 2020, profondo e notturno, singolarmente vellutato, che accompagna una guancia stracotta con puré di patate e sedano rapa. In fundo, dulcis! con il vinsanto “Sorelle Palazzi 1973” Riserva 2015, che ha avuto tanti consensi all’evento di Ottobre 2023 col cioccolato De Bondt, qui lo assaporeremo mentre accompagna una crostata di frolla con crema alla ricotta e scaglie di mandorle. Sappiamo già che Alessandro Balducci, delegato AIS-Pisa, vi inviterà a fare molteplici assaggi di tutti i vini per capire al meglio le diverse identità in cui il sangiovese si presenta in questo evento.

Che anticipare della musica? Come gli spettatori assidui di CantinaJazz sanno bene, il sangiovese viene spesso abbinato al blues, per l’identico ruolo che il vitigno e le blue notes svolgono nell’imprinting di chi si accosta al vino e al jazz. Ma come si potrà constatare, tra i vari sangiovesi c’è una tale differenza di personalità da farli sembrare vitigni diversi, così pure tra le varie declinazioni e contaminazioni del blues e del jazz, si trovano brani di diversissima ispirazione e sentimento. Il CantinaJazz quintet con Eugenio Corsaro al piano, Nino Pellegrini al c.basso, Marco Simoncini alla batteria, Alessio Bianchi alla tromba e Michela Lombardi alla voce riuscirà a far percorrere un intenso e variopinto percorso musicale nel blues e nel blue-ish per degustare musicalmente i tanti vini presentati.

La quota di partecipazione, onnicomprensiva e non frazionabile, è di 45 euro/persona. La prenotazione -obbligatoria- può esser fatta dalla pagina dell'evento sul sito.

Questo evento è stato allestito grazie al determinante sostegno della Fondazione Pisa, alla collaborazione col Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Ateneo pisano, con l’AIS-delegazione di Pisa e grazie al supporto di IPWebSite per le attività online.