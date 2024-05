Enrico Terrinoni a Scrittori in borgo a Pisa

Venerdì 14 giugno la Rassegna organizzata dalla Libreria Ghibellina ospiterà Enrico Terrninoni, considerato uno dei maggiori studiosi joyciani nel mondo. Presenterà il suo primo romanzo appena pubblicato da Atlantide Edizioni, A Beautiful Nothing. L'autore dialogherà con Roberta Ferrari e marco de Franchi



Questo primo, affascinante romanzo di Enrico Terrinoni, ricco di rimandi letterari e suggestioni arcane, vede le vicende incrociate di due studiosi, un vecchio maestro e un giovane allievo, alle prese con un enigma collegato ai pochi mesi trascorsi a Roma, all'inizio del ventesimo secolo, dal grande scrittore irlandese James Joyce e, ancora più indietro nel tempo, alle vicende del filosofo che questi considerava il suo ideale predecessore, Giordano Bruno, proprio a Roma bruciato vivo il 17 febbraio del 1600. Ossessionato dalla dimensione occulta degli scritti di Joyce e di Bruno, il vecchio professore, un outsider dell'accademia, considera la letteratura uno spazio misterico, sapienziale, in grado di fornire rivelazioni assolute. E crede che le opere dell'autore irlandese contengano un segreto indicibile, che siano lo scrigno di verità nascoste. Sa anche, però, di non poter proseguire le sue ricerche da solo. Così durante il suo ultimo corso universitario tenta di coinvolgere tre studenti nelle sue teorie oracolari: un giovane schivo e serioso che dopo la morte del vecchio maestro ne prenderà il posto per proseguire gli studi incompiuti, una ragazza brillante e impulsiva e, infine, un loro coetaneo di origini magiare destinato a divenire un famoso scrittore di noir. Misterioso e perturbante, A beautiful nothing è un’opera unica che va oltre i generi e che segna la nascita di una nuova e straordinaria voce letteraria.





Enrico Terrinoni ha tradotto opere di Joyce, Wilde, Orwell, Lee Masters, Shaw, Hawchorne, Melville, Alasdais



E autore di “Occult Joyer. The Hidden in Ulysses” (2008), “James Joyce e la fine del romanzo” (2015), “Oltre abita il silenzio”, “Tradurre la letteratura” (2019), “Chi ha paura dei classici?” (2020) e di “Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma” (2022). Nel 2023 ha pubblicato per Bompiani “La vita dell'altro. Joyce”, “Su tutti i vivi: un’amicizia geniale”.