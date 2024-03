Ensemble degli intrigati musiche di Montalbetti, Darmanin, Vacchi, Donatoni, Antonioni

Per il ciclo Scatola Sonora de I concerti della Normale, martedì 12 marzo alle ore 21, l'Ensemble degli Intrigati, organico specializzato nel repertorio d’avanguardia, si esibirà nella storica Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri, proponendo brani di Montalbetti, Darmanin, Vacchi, Donatoni e Antonioni. Biglietti presso il Teatro Verdi di Pisa e on line su Vivaticket. Ulteriori info su www.sns.it