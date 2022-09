'Era dei Libri': tre giorni al Palp Palazzo Pretorio

Prende il via l'ottava edizione dell'Era dei Libri. Il Festival della Letteratura Indipendente avrà sede al Palp Palazzo Pretorio. L'accesso alla struttura sarà continuativo, libero e del tutto gratuito. All'interno del Palp i visitatori avranno la possibilità di vivere un weekend letterario caratterizzato da presentazioni di libri, letture, laboratori e attività per bambini. Saranno 12 gli editori ospitati nelle sale (Bandecchi e Vivaldi, Carmignani, Cld, Ctl, Ets, Fantabooks, Federighi, Felici e Libri Volanti, La Conghiglia di Santiago, Mds, Nps, Tagete) in un evento al quale collaborano anche le librerie di Pontedera (Equilibri, Roma, B-Buk e Carrara) e lo Spazio Nu.

L'organizzazione di Era dei Libri è di Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e la collaborazione della biblioteca Giovanni Gronchi. Intensissimo il programma che prevede presentazioni di libri in maniera ininterrotta e tutta una serie di altre iniziative. Oltre agli spazi delle case editrici e agli incontri con gli autori all'interno del Palp ci saranno le Autoproduzioni e lo Spazio Bimbi, mentre Nu proporrà Libriamoci, una tre giorni di workshop, approfondimenti e laboratori. Le quattro librerie cittadine "esporteranno" invece Era dei Libri direttamente nei propri spazi. Lo faranno, anche in questo caso, con presentazioni di libri, ma anche letture animate, storytelling e laboratori creativi.

Anche la Biblioteca Ragazzi della Gronchi e Rete Bibliolandia saranno presenti proponendo, sabato e domenica, 'Slurp...le biblioletture al Palp', un ciclo di letture ad alta voce per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 10 anni, per far crescere il desiderio di esplorare i libri gustandone le illustrazioni e le storie, accompagnati dalla lettura dei bibliotecari. Questo invece è il calendario degli incontri al Palp: Sabato 24, ore 16:30 (4-7 anni), ore (8-10 anni); Domenica 25, ore 11:30 (0-3 anni), ore 16:30 (4-7 anni), ore 17 (8-10 anni). La Rete Bibliolandia sarà invece presente con la Bancarella dei libri donati dagli utenti per l’acquisto di novità. Sarà possibile ricevere in omaggio le borse dei Circoli di lettura di Bibliolandia realizzate a numero limitato in serigrafia, con un minimo di libri scelti dalla bancarella, per l'importo simbolico di 10 euro: i proventi serviranno per arricchire con nuove aggiornate edizioni gli scaffali delle biblioteche a vantaggio di tutta la comunità. I bibliotecari saranno presenti per mostrare alcuni dei principali servizi della rete e le iniziative in corso, tra cui il Premio Tuono Pettinato.

Di seguito il programma completo: