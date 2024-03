Alla ricerca delle erbe selvatiche della cucina tradizionale a Lorenzana

Un pomeriggio nella campagna di Lorenzana con Cristina Iachetti, conoscitrice delle erbe selvatiche utilizzate nella cucina tradizionale locale.



La partecipazione è gratuita.

Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone e la prenotazione è necessaria.

Per i bambini fino a 12 anni non occorre la prenotazione.



Con questa passeggiata vogliamo anche promuovere e sostenere 'Spazzarifiuti', le giornate ecologiche di volontariato dedicate alla tutela e pulizia dell’ambiente in sinergia tra le associazioni del territorio e l’Amministrazione Comunale.

I partecipanti sono invitati ad attrezzarsi con guanti e sacchi e a raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto.



Domenica 24 marzo

Ritrovo: ore 14:30 a Lorenzana, parcheggio Parco della Pace, via A.Gramsci

Partenza: ore 14:45

Lunghezza: circa 5 km

Durata: circa 4 ore

Dislivello: circa 100 metri





Si consiglia:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking o con suola scolpita

-berretto

-bastoncini per camminare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-coltellino

-acqua

-borsa di stoffa o cestino per la raccolta



-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto