11Lune, Isabella Ferrari in 'Le eroine di Ovidio'

Domenica 9 luglio, alle 21.30 nell'ambito della rassegna 11Lune, andrà in scena all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli lo spettacolo 'Le eroine di Ovidio' con Isabella Ferrari e Roberto Prosseda. Questo studio nasce dall’opera di Ovidio per restituire la voce a donne innamorate, abbandonate e tradite, in un viaggio nel sempre attuale mito classico. Uno spettacolo affidato esclusivamente alla forza interpretativa di Isabella Ferrari e al potere espressivo della musica magistralmente eseguita al pianoforte da Roberto Prosseda.Le eroine del mito si presentano al pubblico intente a scrivere una lettera ai loro uomini, Arianna a Teseo, Elena a Paride, Fedra a Ippolito.

Info

Ingresso gratuito