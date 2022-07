'Le Notti dell’Archeologia 2022': al Museo delle Navi Antiche di Pisa arriva l’Escape Room

Immaginate di essere rimasti intrappolati all’interno di una delle sale del museo e di dover trovare il codice che aprirà la porta di uscita. Riuscirete, nel tempo stabilito, a indovinare la soluzione? Venerdì 22 luglio, alle ore 21, in occasione de 'Le Notti dell’Archeologia 2022' il Museo delle Navi Antiche ospita 'Escape Room: fuga dal museo', l’attività per tutti, dai gruppi di adulti alle famiglie con bambini (6 - 14 anni). Tra le prove da risolvere in squadra, per ottenere la combinazione che apre il lucchetto, enigmi, indovinelli, domande e giochi relativi ai contenuti e ai reperti del museo (prenotazione obbligatoria).

Giunta alla ventiduesima edizione, la rassegna 'Le Notti dell’Archeologia', costituisce un'occasione per visitare gli Arsenali Medicei in una nuova apertura straordinaria serale, che si aggiunge a quelle di venerdì 12 e sabato 27 agosto, in cui l’esposizione rimarrà visitabile fino alle 23.00, con ingresso promozionale a 5 euro e possibilità di visite guidate alle 21.00. Per accedere ai luoghi culturali non è più richiesto il possesso del green pass mentre l'utilizzo di mascherine chirurgiche è fortemente raccomandato.

L’attività Escape Room è pensata per gruppi di adulti (da 2 a 12-15 pax) e per famiglie con bambini dai 6 ai 14 anni. Durata 1 ora e mezza. Prenotazione obbligatoria allo 050 47029 o a prenotazioni@archeologia.it

Info su https://www.navidipisa.it/ eventi/ e su https://www.regione.toscana. it/cultura/eventi

Le visite al museo sono a pagamento (€ 6 a persona, comprensivo di auricolari) e su prenotazione allo 050 47029 e a prenotazioni@navidipisa.it. Info e contatti: info@navidipisa.it | +39 050 8057880 | www.navidipisa.it