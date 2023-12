Escursione a Calambrone: visita all'Oasi WWF di Cornacchiaia e tramonto sulle dune

Escursione alla scoperta di Calambrone, nella tenuta di Tombolo del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Partenza a due passi dal mare, per andare subito ad esplorare l'entroterra, visitando l'incredibile Oasi del Bosco della Cornacchiaia del WWF Pisa.



Terminata la visita in Oasi ritorno verso la costa, per approfondire le caratteristiche e l'importanza dell'ambiente dunale e per godere del tramonto dalle magnifiche dune di Calambrone.



Dislivello: 0 - sempre in Pianura

Impegno: Facile



Costo: 15 euro (comprensivi del contributo per l'ingresso in oasi)

Max 25 Persone - prenotazione obbligatoria



Per info e prenotazioni:

https://www.azimut-treks.it/escursione-calambrone-oasi-dune-tramonto



333 5219968