Escursione a Coltano tra agricoltura, storie di guerra e la radio di Marconi

Domenica 16 aprile

Torniamo nelle interessanti terre di Coltano!

Coltano, un mondo agricolo ma non solo, tra i campi si accumula acqua dando origine a laghetti temporanei dove gli uccelli possono fermarsi. I partecipanti cammineranno nella natura ma anche nella storia, tra leghetti, idrovore, aziende agricole, ville medicee, boschetti e onde radio... un percorso in piano in un'area decisamente particolare.



Logistica:

Appuntamento alle ore 9.30 a Coltano, di fronte alla Villa Medicea

Si parte a piedi dal parcheggio

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Dati tecnici:

Percorso ad anello di difficoltà facile. Il percorso si sviluppa su carraie, sentieri. strade sterrate ed asfaltate fuori dal traffico.

Bambini abituati a camminare dagli 8 anni in su.

Dislivello circa 50 mt,

Tempo di percorrenza effettivo 4 ore circa

Lunghezza: 12 km circa

Cosa portare con sé:

uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo impermeabili, può esserci fango



Costo escursione:

N° massimo di partecipanti: 25

Costo: 18 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.



Prenotazioni:

contattare Francesca o compilare il modulo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-3JSUBfHVpkxwUmi9VFjQB4BszAsKF5eOWfE8_BygEWIKw/viewform





?Francesca Uluhogian

Laurea Scienze Naturali

Guida Ambientale e Turistica

Dir Tecnico Agenzia Viaggi

Pisa

? www.naturatour.it



?? 339.3670805