Escursione a Mirteto

Piedi in Cammino APS ed Arcadia asd aps propongono un itinerario escursionistico nella Valle delle Fonti di Asciano per andare a scoprire un affascinante borgo monastico cistercense. Le origini di Mirteto risalgono al XII secolo, collocato a mezza costa in posizione intermedia tra la Valle delle Fonti e il passo della Conserva.

Di questo complesso fa parte la chiesa romanica di Santa Maria a Mirteto (XI sec.), all’epoca dipendente dalla Badia di San Michele alla Verruca. L’edificio rimase attivo fino al XVIII secolo, diventando nel 1712 un oratorio privato. L’insediamento mantiene ancora il suo assetto medievale e oltre alla chiesa, rimangono i ruderi di altre strutture come abitazioni, granai e frantoi.





Dopo la pausa rientro a piedi verso la Chiesa di Asciano .