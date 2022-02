Escursione a San Rossore

Indirizzo non disponibile

Evento in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore



San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica che verrà narrata dai nostri passi.

Partenza dall'ingresso del parco di San Rossore, poi passaggio accanto ad un canale dal nome suggestivo, ricco di storia e di bellezze naturali: il Fiume Morto

A fianco di esso, sarà esplorato il parco di San Rossore, dove ci sarà accesso alle aree chiuse al pubblico. Numerosi saranno gli avvistamenti di animali come daini, cinghiali e volpi.

Una volta entrati nell'area chiusa al pubblico questa sarà attraversata fino ad arrivare in uno dei luoghi più esclusivi e selvaggi della costa pisana. Là, di fronte a noi, si aprirà uno degli scorci più affascinanti di tutta la Toscana.



Inizio/fine: Tenuta di San Rossore

16km

Dislivello: 0, sempre in pianura

Difficolta: un percorso lungo ma senza difficoltà tecniche.

Inizio ore 10.00

Fine ore 16.00



PREZZO: 27 Euro (17 escursione + 10 ingresso parco)

BAMBINI RAGAZZI FINO A 15: 15 EURO

Prezzo include il biglietto di accesso alle aree chiuse al pubblico ed il servizio di guida



Per info e prenotazioni:

339 5675637

info@azimut-treks.com



https://www.azimut-treks.it/escursioni-a-san-rossore