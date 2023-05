Escursione al borgo di Toiano abbandonato

DESCRIZIONE

Escursione alla scoperta di un lato delle colline Pisane sconosciuto e magico.

Partenza dal delizioso paesino di Palaia, per andare a conquistare il borgo abbandonato di Toiano.

Al ritorno una passeggiata immersi nello stupendo ambiente delle Crete, con scorci che faranno credere di essere nel chianti senese, piuttosto che a mezz'ora da Pisa.



INFO TECNICHE

Lunghezza: 17 km

Dislivello 500 m

Difficoltà: E (escursionistico) adatto a persone abituate a camminare.

Adatto a bambini sopra 12 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un buon allenamento alla camminata.

Numero min. partecipanti: 4

Numero max partecipanti: 20 persone (a discrezione della guida in base alle prenotazioni per garantire il giusto distanziamento)

Cani: 2 ammessi, uso guinzaglio obbligatorio

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione.



????? ??????????????

ESCURSIONE

• € 17,00 adulto (sopra 12 anni)

• € 12,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica.



_____________________________________

?????? ?? ??????????

Per prenotarti e partecipare visita il nostro sito:

CONTATTI

• Whatsapp: 3335219968 (Lun-Ven ore 10-18)

• Mail: federico@azimut-treks.com

Azimut-treks

Guida Ambientale Escursionistica - LAGAP Federico Lazzeretti