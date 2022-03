Escursione al Monte Costa Moriglione

Da Colle di Calci a 727 metri di altitudine inizierà questa escursione che vi porterà, attraverso un facile percorso con belle panoramiche sulla Val Graziosa, fino a Campo di Croce. Si salirà quindi per un ripido sentiero immersi tra boschi a castagno (Castanea sativa) fino a conquistare la cresta. A 815 metri uno dei tratti di sentiero più belli del Monte Pisano, dove la vegetazione spunta tra le rocce ed il panorama che si presenta non ha eguali. Come su una terrazza, si vedranno contemporaneamente i due versanti del monte, un bellissimo sguardo a 360° su gran parte del complesso del Monte Pisano con il suo monte più alto il 'Serra', 917 metri, poi la pianura e il mare da un lato e l’Appennino e le Alpi Apuane dall’altro. Rientrati nel fitto bosco, si osserveranno alcuni rari esemplari di faggio (Fagus sylvatica) e poi si torna al punto di partenza.



Durata: intera giornata con pranzo al sacco

Difficoltà: ( E+ ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Dislivello massimo: 206 m.

Tempo di percorrenza: 3 ore (di cammino escluse le soste)

Ritrovo:alle ore 10:00 al parcheggio in Via Oberdan Brogiotti nei pressi del Campo Sportivo (Fermata autobus Calci Campo Sportivo), successivamente ci sposteremo con auto proprie a Colle di Calci nei pressi del Monte Serra. Il rientro a Colle di Calci è previsto indicativamente entro le ore 15:00.



Info e iscrizioni: Guida GAE Jacopo Bargagna cell. ?392 4619975? iscrizione online obbligatoria

Contributo richiesto: 14,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE), 8,00 € Soci FIE – ERA, Studenti UNIPI, bambini e ragazzi fino a 16 anni. Il versamento del contributo associativo, se non indicato diversamente, verrà effettuato prima della partenza dell’escursione.



Occorrente: Come a tutte le escursioni consigliamo di indossare scarponi o scarponcelli da montagna e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua, uno snack, materiale impermeabile (se necessario). Utili i bastoncini da trekking.