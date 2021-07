Escursione al Monte Costa Moriglione con pranzo al sacco a 'La casa di Alberto'

Da Colle di Calci a 727 m. di altitudine inizierà questa escursione che porterà i partecipanti, attraverso un facile percorso con belle panoramiche sulla Val Graziosa, fino a Campo di Croce. Saliranno quindi per ripido sentiero immersi tra boschi a castagno (Castanea sativa) fino a conquistare la cresta. Rientrati nel fitto bosco, dove riusciranno ad osservare alcuni rari esemplari di faggio (Fagus sylvatica), torneranno al punto di partenza dove pranzerannoo comodamente negli spazi esterni de “La Casa di Alberto” immersa nel bosco a pochi passi dalle auto.



Durata: intera giornata con pranzo al sacco

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (medio)

Sviluppo percorso: ad anello

Dislivello massimo: 206 m.

Tempo di percorrenza: 3 ore (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: min 8 – max 15 persone

Ritrovo: ore 8:30 Calci presso il Parcheggio nei pressi del Campo Sportivo, accesso da Via Brogiotti dopodiché ci sposteremo con auto proprie a Colle di Calci (circa 30 minuti di auto). Sarà possibile sostare a “La Casa di Alberto” fino alle ore 16:00.

Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026 (solo telefonate NO info per SMS o WhatsApp)



Contributo minimo consigliato: 16,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE e sosta a “La Casa di Alberto) – 10,00 € Soci FIE – Federazione Italiana Escursionismo, ERA – European Ramblers Associations, Studenti Universitari – bambini e ragazzi fino a 16 anni. min 8 – max 15 persone.

Occorrente: Per partecipare a questa escursione consigliamo di indossare scarponi o scarponcelli da montagna e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua almeno 1,5 litri, uno snack, pranzo al sacco, cappello per il sole, repellente per insetti meglio se naturale, crema solare, materiale impermeabile (se necessario). Utili i bastoncini da trekking.



Disciplinare Covid-19: Ogni Partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e di mascherina chirurgica o lavabile a norma (scelta ecologica), da tenere a portata di mano durante l’escursione ma pronta all’uso se si presenterà l’incontro con altri escursionisti e comunque se la Guida farà richiesta di indossarla. Sarà vietato scambiarsi qualsiasi oggetto, cibo e bevanda tra qualsiasi componente del gruppo, compresa la Guida. E’ consigliato il pagamento elettronico, seguiranno informazioni via email alla conferma dell’escursione

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...