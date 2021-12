Piedi in Cammino APS e Asd aps Arcadia propongono un'escursione al Passo di Dante, il famoso valico che in epoche antiche rappresentava una delle vie di collegamento tra Lucca e Pisa. Qui l'effige che ritrae il poeta riporta la frase dedicata al Monte Pisano “Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e ‘ lupicini al monte per che i Pisan veder Lucca non ponno” (XXXIII Canto dell’Inferno) .



L'itinerario ad anello inizia dal Centro Parco Monte Castellare e permetterà di esplorare l'ambiente naturale caratterizzato da uliveti, boschi e gariga godendo di splendidi panorami su l’intera pianura pisana fino al mare.



Itinerario escursionistico facile di mezza giornata. info: www.piediincammino.it