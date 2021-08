Escursione al tramonto alle cave di Uliveto Terme

L’escursione inizierà dal paese di Uliveto Terme per poi iniziare a salire sul monte lungo una strada sterrata panoramica.

Alcuni punti della salita sono abbastanza ripidi ma il panorama allieterà le soste per riposare. I partecipanti continueranno a camminare fino ad arrivare ai gradoni delle vecchie cave di Uliveto Terme dove si fermeranno per la cena al sacco e per godersi il tramonto.



DATI TECNICI:

Lunghezza: circa 10 km Dislivello: 270 mt

Altezza massima: 275 mt Terreno: escursione su strade secondarie asfaltate, sterrate, sentieri, punti panoramici di crinale



LOGISTICA:

Ritrovo a Uliveto Terme ore 18:00 (parcheggio lineare di via Suor alma)

Cena al sacco.

Fine: ore 22.30/23:00



COSA PORTARE CON SE:

Si consiglia di portare con sé, uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo con suola scolpita.

Portare maglietta di ricambio e un capo caldo per la sera



Cena al saccoCovid-19: seguendo le disposizioni odierne sono OBBLIGATORI: nello zaino la vostra mascherina, un disinfettante per le mani e un sacchetto per i rifiuti.

