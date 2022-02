Escursione all'Eremo della Spelonca

Piedi in Cammino APS, in collaborazione con Arcadia Asd Aps, propone un itinerario escursionistico diretto all’Eremo della Spelonca.

Il percorso ad anello parte dal Centro Visite Monte Castellare seguendo sentieri che attraversano uliveti, la tipica macchia mediterranea e tratti boscosi. Oltrepassati gli antichi valichi del 'Passo di Dante' e del 'Passo Croce' il cammino prosegue fino a raggiungere l’Eremo della Spelonca (XII sec) di cui rimangono una chiesetta e tracce di ambienti scavati nella roccia.

Dalla metà del secolo XI al XIII si manifestò in Toscana, soprattutto nell’area pisano-lucchese e senese, un grande fervore eremitico. Il Monte Pisano conserva numerose tracce di questo antico passaggio, tanto da essere nominato anche Mons Eremiticus.





info: www.piediincammino.it