Escursione all'Eremo della Spelonca

L’ itinerario escursionistico organizzato da Piedi in Cammino APS in collaborazione con Arcadia asd aps condurrà il gruppo all’Eremo della Spelonca, situato in territorio lucchese e inserito un uno scenario naturale di grande suggestione. Dalla metà del secolo XI al XIII si manifestò in Toscana, soprattutto nell’area pisano-lucchese e senese, un grande fervore eremitico. Il Monte Pisano conserva numerose tracce di questo antico passaggio, tanto da essere nominato anche Mons Eremiticus.



L’Eremo della Spelonca fu fondato alla fine del XII sec dagli eremiti neri, un gruppo di monaci che si dedicavano all’assistenza religiosa della popolazione che viveva nei dintorni e che aveva difficoltà a raggiungere le chiese a causa della posizione isolata.



Itinerario escursionistico ad anello, durata mezza giornata e difficoltà E