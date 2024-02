Escursione all'idrovora di San Pietro e i Navicelli - Tra campi e boschetti

Alla scoperta della quarta idrovora nel Comune di Pisa, parlando di bonifiche e canali i partecipanti faranno un percorso ad anello tra un tratto del canale dei Navicelli, pinete, boschetti, campi, fino a lambire la Tenuta del Tombolo.

E per pranzo, una piccola follia. E' possibile portarsi il proprio pranzo al sacco ma è possibile anche prendere il pranzo e il caffè da asporta in Autogrill!!



Logistica:

alle ore 10.00 a San Piero a Grado al parcheggio del cimitero, da qui si sposteranno qualche centinaio di metri per arrivare al luogo dove lasciare le auto.

https://goo.gl/maps/nEEFBXx1hkR1T2we7

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Potete portare il vostro pranzo al sacco oppure potete prenderlo da asporto all'autogrill, come da regolamentazione dei bar.



Dati tecnici:

Percorso ad anello di difficoltà facile. Il percorso si sviluppa su carraie, sentieri. strade sterrate ed asfaltate fuori dal traffico.



Dislivello circa 100 mt,

Tempo di percorrenza 4 ore circa

Lunghezza: 13 km circa



Cosa portare con sé:

uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo impermeabili, può esserci fango.



Costo escursione:

N° massimo di partecipanti: 25

Costo: 20 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.



Francesca Uluhogian

Guida Ambientale

Guida Turistica

Accompagnatore Turistico

Guida Ufficiale Parco 5 Terre e Arcipelago Toscano

Guida Consigliata di San Rossore

Laurea in Scienze Naturali

