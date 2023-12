Escursione alla scoperta della bonifica di Coltano

Breve escursione mattutina con partenza dalla Villa Medicea di Coltano, alla scoperta dell'area della bonifica, per capire come l'uomo abbia modificato il territorio strappandolo alle acque.



Lungo il cammino verrà approfondita la storia della Tenuta di Coltano e, con un po' di fortuna, sarà possibile ammirare la ricca avifauna che ancora oggi popola questa zona del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.



Dislivello: 0 - sempre in Pianura

Impegno: Facile



Costo: 12 euro

Max 25 Persone - prenotazione obbligatoria



Per info e prenotazioni:

https://www.azimut-treks.it/escursione-coltano-notte-lucciolata



333 5219968