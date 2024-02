Escursione alla 'Torre segata'

Torna il ciclo di escursioni e visite 'Le vie del confine', organizzato dalla Pro Loco Ripafratta 'Salviamo La Rocca' in collaborazione con la Cooperativa di comunità 'Ripafratta' per far conoscere paesaggio e storia del confine pisano-lucchese in Valdiserchio.



Si inizia con l'escursione alla Torre dell'Aquila di Filettole, conosciuta come 'Torre segata' a causa di un'antica leggenda legata alle guerre tra Pisa e Lucca.



Partendo da Ripafratta, e accompagnati da una guida ambientale esperta, una volta attraversato il Serchio i partecipanti percorreranno l'argine entrando nell'abitato di Filettole, per poi salire con una piacevole passeggiata sulle colline vecchianesi che si affacciano sul fiume e sui monti, e quindi raggiungere la Torre. Il rientro a Ripafratta è previsto per le 13 circa.



> Ritrovo: domenica 25 febbraio 2024 alle ore 9 a Ripafratta, di fronte a 'La Bottega di Ripafratta', in via Statale Abetone 340.

> Durata: circa 4 ore.

> Dislivello massimo: poco più di 150 metri,

> Attrezzatura: scarpe da trekking e abbigliamento comodo. Utile un giubbotto impermeabile, bastoncini da trekking, acqua.

> Possibilità di pranzo al rientro a Ripafratta: tagliere tradizionale (affettati e formaggi) o vegetariano (formaggi e verdure), focaccia rustica, acqua e vino, tutto con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta', gestita dalla nostra cooperativa di comunità.

> Costi. Escursione: 19€ adulti, 10€ under-16, gratis under-10 (età minima per partecipare 6 anni). Pranzo: 11€



Gallery

I posti sono limitati. Per iscriversi: ripafratta.it/leviedelconfine