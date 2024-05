Escursione alla Torre Segata

Un’escursione semplice ma affascinante: accompagnati da una guida ambientale esperta, sulle colline di Filettole (PI), si andrà alla scoperta di un’antica torre di avvistamento medievale e della storia delle fortezze del confine pisano-lucchese in Valdiserchio.



Nell’ambito del ciclo di iniziative 'Le vie del confine' si propone un trekking alla volta della Torre dell’Aquila, conosciuta come 'Torre Segata', proprio perché ne rimane in piedi soltanto metà, e per via di una leggenda da scoprire…



Appuntamento alle 9.00 di sabato 25 maggio di fronte alla chiesa di Ripafratta (parcheggio consigliato stazione FS di Ripafratta).



Posti limitati, prenotazione necessaria. Costo: 15,00 € adulti, 8,00 € under 16, gratis under 10 (età minima 6 anni). Il pagamento avviene interamente in loco prima della partenza. Obbligatorio abbigliamento da trekking.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Per iscriversi e per altre informazioni: www.ripafratta.it/leviedelconfine oppure info@ripafratta.it o whatsapp al 339 835 8584.