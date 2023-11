Alla Certosa di Calci, biciclettata nella campagna pisana

Domenica 19 novembre Fiab Pisa organizza una pedalata nella campagna pisana fino a raggiungere la Certosa di Calci. Insieme alla guida i partecipanti visiteranno gli ambienti di vita e di preghiera dei monaci. Il pranzo, al sacco, è dopo la visita alla Certosa.

Info

Per orari di partenza e rientro e per le caratteristiche del percorso si può consultare il volantino della gita; per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo di registrazione entro le 17 di venerdì. Per informazioni si possono contattare: Andrea 3348495271, Concetta 328692667, Dalia 3392060767.