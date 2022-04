A Fauglia in bici attraverso la campagna pisana

Il 1° maggio Fiab Pisa organizza un'escursione in bicicletta a Fauglia passando per la campagna pisana. Il ritrovo è alle 9.00 in lungarno Guadalongo, la partenza alle 9.15. Il percorso, di circa 50 km complessivi, si svolge quasi interamente su strada asfaltata, con brevi tratti sterrati, e prevede due km di salita per raggiungere l'abitato di Fauglia. Pranzo al sacco o al ristorante, rientro a Pisa verso le 17. I partecipanti dovranno presentarsi alla partenza con biciclette in buone condizioni, preferibilmente dotate di cambio di velocità. Si consiglia di portare una camera d’aria di riserva e il kit in caso di foratura. I bambini potranno partecipare con bici non inferiore al 20.



Per: Daniele, 349 5780907 e daniele@fiabpisa.it oppure Sergio, 346 1562137 e essegi1969@gmail.com.