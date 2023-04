Da Pisa a Crespina, escursione in bici con Fiab

La collezione di Carlo Pepi a Crespina sarà la meta della gita Fiab di domenica 16 aprile. La raccolta consta di parecchie migliaia di opere, dipinti e disegni, tra gli altri, di macchiaioli, Modigliani e Picasso. I visitatori giungeranno in bicicletta da Pisa, dove la partenza è alle 8.45 da Lungarno Guadalongo: l'arrivo a Crespina e l'inizio della visita di una delle ville che custodisce le opere sono previsti per le 11. Alle 13.30 sarà possibile pranzare al sacco o presso la trattoria "Il Boccondivino" (menu vegetariano o di terra, entrambi con antipasto abbondante, un primo, acqua, vino, caffè per 25 euro). Il rientro verso Pisa è programmato alle 15.

Il percorso complessivo è di circa 60 km, prevalentemente su strade asfaltate a basso traffico, piste ciclabili, brevi tratti su provinciale e sterrati. Perlopiù in pianura, presenta tratti collinari in prossimità di Crespina. La gita è riservata ai soci FIAB e è limitata a un massimo di 25 persone.

Info

Per partecipare è necessario iscriversi entro giovedì 13 aprile, compilando il modulo all'indirizzo https://www.fiabpisa.it/ collezionepepi.htm. E' necessario inoltre presentarsi alla partenza con bici in buono stato, camera d'aria di scorta o kit di riparazione. Come al solito, sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per ulteriori informazioni: Sergio, 346 1562137 e sergio@fiabpisa.it; Silvia, 347 4191017 e silvia@fiabpisa.it; Simone, 347 0732356 e simopapi@tiscali.it.