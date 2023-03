Da Pisa a Molina di Quosa, escursione in bici con Fiab

Domenica 12 marzo Fiab Pisa organizza una gita in bici adatta a ciclisti allenati che, da piazza dell'Arcivescovado, porterà a Molina di Quosa e, infine, dopo una salita di circa otto chilometri con alcuni tratti che presentano pendenze elevate, alla trattoria "i 4 venti". Per partecipare è necessario compilare, entro venerdì 10 marzo, il modulo di iscrizione.

Programma

9:30 ritrovo a Pisa in Piazza dell'Arcivescovado

9:45 partenza per i 4 Venti.

Pranzo alla Trattoria dei 4 Venti su prenotazione (cucina casalinga al prezzo di circa 18 euro per due primi, dolce, acqua, vino, caffè) o libero.

Rientro previsto per le 16 circa.

Info

Il percorso è lungo 38/40Km, con un dislivello totale di circa 480 metri, su strada asfaltata e brevi tratti sterrati; giunti a Molina Bassa inizia la salita lunga circa 8Km e a tratti impegnativa, pertanto il giro non è adatto a persone che soffrono la salita . Per tutti i partecipanti è necessario presentarsi con bici in buono stato, camera d'aria di scorta e freni buoni. Abbigliamento consigliato: vestirsi a cipolla, portarsi abbigliamento di ricambio, una maglia calda e un antivento per la discesa (in salita si suda e in discesa è bene essere più coperti!). La gita è riservata ai soci FIAB e sarà possibile associarsi o rinnovare l'adesione a FIAB Pisa prima della partenza. L'iscrizione alla gita va effettuata entro venerdì 10 marzo, compilando il modulo all'indirizzo www.fiabpisa.it/quattroventi.htm specificando la prenotazione per il pranzo ed eventuali allergie . Per informazioni è possibile contattare: Andrea 334 8495271 o Dalia 339 2060767. In caso di pioggia la gita verrà rinviata