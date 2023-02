Da Pisa alla Torre Segata di Filettole, escursione in bici con Fiab

Per domenica 19 febbraio Fiab Pisa propone un'escursione in bici alla Torre Segata di Filettole. La partenza è alle 9.30 da piazza dell’Arcivescovado (ritrovo alle 9.15). Dopo una sosta caffè a Pontasserchio, l’arrivo alla meta è previsto verso le 11.30 e il rientro, attraverso Ripafratta e Pappiana, sarà per l’ora di pranzo. Il percorso, di circa 30 km, si svolge su strada prevalentemente asfaltata con qualche sterrato e una salita finale di più di 3 km che richiede l'uso di una bici provvista di cambio. La gita è riservata ai soci Fiab; sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera prima della partenza. Nel pomeriggio, è previsto un altro appuntamento a tema ciclistico: una intervista a Valerio Vettori sul suo viaggio da Pisa a Capo Nord, presso il caffé Voltapagina di via San Martino alle 19.

Info

Per informazioni: daniele@fiabpisa; carlo@ fiabpisa.it.