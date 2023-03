Da Pisa a Vicopisano, gita in bici con Fiab

Domenica 5 marzo Fiab Pisa propone una gita in bici a Vicopisano (44 km a/r) partendo da Pisa. Dopo un percorso lungo le ciclabili cittadine e i sentieri che si dipanano lungo l'argine dell'Arno tra campagna, oliveti, pievi e sullo sfondo i Monti Pisani, intersecando in due soli brevi tratti la provinciale, si giungerà alla "Botte" di Manetti e alle Cataratte Ximeniane, per lasciarsi suggestionare da due opere di altissimo ingegno idraulico.

La partenza da Pisa è alle 9 in piazza San Francesco, il rientro verso le 16.30. Arrivati a Vicopisano si visiteranno a piedi Il Camminamento del Soccorso e il borgo medievale, accompagnati da guide esperte dei luoghi. Il Camminamento del Soccorso del Complesso della Rocca del Brunelleschi è un monumento di recente aperto al pubblico, che vale la pena ammirare. Sarà possibile visitarlo in gruppi di 25 persone al massimo, con le guide della società cooperativa Capitolium che gestisce i beni: per questo motivo la partecipazione è limitata a 50 persone. Il costo della visita (13 euro) comprende sia il biglietto di ingresso al Camminamento, sia la quota per la guida dei gruppi in visita al borgo medievale.

Infine, sarà possibile pranzare all'Ortaccio, con un menù di tradizione contadina pisana con ingredienti vegetali, indicandolo sul modulo di prenotazione, che andrà compilato entro venerdì 3 alle 14 (qui tutte le info: https://www.fiabpisa.it/volantini/Vicopisano_2023.pdf).