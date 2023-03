'Pedalando oltre lo specchio', escursione in bici a San Rossore con Fiab

Sabato 11 marzo Fiab Pisa organizza una pedalata a San Rossore per sensibilizzare al tema dei disturbi alimentari e ai benefici dell'andare in bicicletta. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione 'La vita oltre lo specchio' ed è inserito all'interno del cartellone delle iniziative per il mese della donna promosso dal Comitato pari opportunità del Comune di Pisa. Il percorso della biciclettata è pianeggiante e alla portata di ogni ciclista.

Possibilità di noleggio bici a pochi metri dalla partenza presso Smile&Ride (in via Mascagni 13) scrivete a Elena - info@smileandride.com Si richiede il versamento di 2 euro per la copertura assicurativa