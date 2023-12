Escursione da San Piero a Grado a Bocca d'Arno

Si parte da San Piero a Grado e si affianca una pineta che non si nota, normalmente, guidando verso il mare. Poi luoghi noti come la bigattiera, ma con la lentezza del cammino. Segue via di torretta fin nella colmata di Arnino. Si arriva al canale del Lamone, relitto palustre di un epoca non troppo lontana.

Da qui si entra nella pineta, dove la luce delle ore tardive della giornata filtrerà dalle fronde degli alberi fino i margini della pineta di Tombolo e Marina di Pisa.

Chiusura a Bocca d'arno.

ATTENZIONE - questa è un'escursione solo andata. Il rientro alle macchine è previsto con un bus di linea o posizionando una macchina alla fine del tragitto.

Lunghezza: 8km

Dislivello: 0 – sempre in pianura

Impegno: Facile

difficoltà tecniche: rientro in bus.



Inizio: 14

Fine: 17.30



Costo: 15 euro

Per info e prenotazioni:

info@azimut-treks.com

3395675637 - Giulio