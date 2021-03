Escursione da San Piero a Grado al mare e viceversa

La Tenuta di Tombolo nel Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli offre oggi alla vista molteplici ambienti, ma indietro nel tempo, là dove adesso ci sono lame e tomboli un tempo c’era il mare. Si partirà dalla Basilica di San Piero a Grado, meravigliosa opera architettonica dell’XI sec. e attraverso i sentieri segnati dal CAI si arriverà al mare, attraversando habitat preziosi e unici. Una buona parte dell'escursione sarà dedicata a percorrere in lungo ed in largo la 'Selva Pisana': sito naturale protetto ai sensi delle direttive natura dell’Europa, perché conserva al suo interno specie particolarmente sensibili e rare. Scopriremo assieme i suoi tesori inestimabili e i suoi ambienti selvaggi che meritano assoluta protezione.



Ritrovo: Basilica di San Piero a Grado 9.30

Durata dell’escursione: 6 ore

Dislivello in salita: 10 m (ca)

Grado di difficoltà: E media

Responsabile dell’escursione: Andrea Somma (3204603529)

Per informazioni è possibile contattare il responsabile della escursione.

Le prenotazioni devono essere effettuate via sms o per telefono preferibilmente entro le ore 18 di sabato 6 marzo, comunicando nome, recapito telefonico, disponibilità auto e se si è soci o no.

L’escursione è gratuita per i soci e le socie Legambiente, con costo di € 10 per i non soci e di 5 euro per i non soci sotto i 25 anni. Sarà possibile associarsi la mattina stessa dell’escursione.

Sono consigliabili pantaloni lunghi, scarpe da trekking, equipaggiamento da pioggia e pranzo al sacco.

Qualora condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti imponessero variazioni di programma o l’annullamento della escursione, gli iscritti saranno tempestivamente avvisati.