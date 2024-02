Escursione dal bosco di San Bartolomeo alla macchia di San Rossore

Meta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale dell'intero Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. I partecipanti cammineranno lungo i sentieri nel fitto bosco di San Bartolomeo fino a raggiungere la loc. Cascine Nuove affacciata sul Fiume Arno.



Proseguiranno l'escursione costeggiando il Fosso delle cateratte abitato da rane rosse e verdi e procederanno verso nord attraversando la vasta foresta planiziale e le grandi pinete di questo magnifico Parco.



Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: indifferente

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (di cammino escluse le soste) - 11 km ca.

Ritrovo: ore 9:30 c/o il Centro Visite della Tenuta di San Rossore in Loc. Cascine Vecchie (PI). Il rientro alle auto è previsto indicativamente entro le ore 13:00.



Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026

Iscrizione online obbligatoria

Contributo minimo consigliato: 14,00 € non soci; 10,00 € soci FIE, ragazzi fino a 16 anni, studenti UNIPI (comprendente accompagnamento con guida GAE e Guida Parco San Rossore) min 8 - max 25 persone.



Occorrente: Consigliato indossare scarponi o scarponcelli da montagna o trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua, uno snack, materiale impermeabile (se necessario), repellente per zanzare. Utili i bastoncini da trekking.



ATTENZIONE: L’escursione sarà annullata in caso di allerta meteo arancione/rossa. I cani possono essere introdotti nelle aree B della Tenuta di San Rossore ma esclusivamente al guinzaglio.