Escursione e degustazione con Valdera Trek&Taste a Chianni

Servizio Guida € 15,00 per persona (€ 12,00 per Soci Slowfood); € 15,00 degustazione in azienda

Prezzo Servizio Guida € 15,00 per persona (€ 12,00 per Soci Slowfood); € 15,00 degustazione in azienda

AI confini dell’alta Valdera si apre un paesaggio fatto di borghi incastellati sulle colline per dominare il territorio. Qui si trova Chianni, piccolo paese situato su una antica via etrusca che conduceva a Volterra, zona di passaggio ma anche di produzione in passato con i suoi mulini ad acqua. Sabato 15 gennaio è in programma l'escursione 'Valdera Trek&Taste a Chianni' nelle aree aperte sotto il borgo stesso, per poi farvi ritorno in modo da visitare un’azienda agricola locale (Azienda Casavecchia) dotata di mulino per la macinatura dei legumi e dei cereali, di una bella cantina per il vino e per degustare i suoi prodotti. Per la visita in azienda è obbligatorio il Green Pass. L'escursione è organizzata da 'Incanto toscano hiking guides' in collaborazione con Valdera SlowFood.

Programma: Ritrovo a Chianni e inizio del trekking. Arrivo a Chianni per fare la degustazione, aperitivo pre-pranzo in azienda agricola. Pranzo al sacco nel borgo in prossimità del lavatoio e mulino. Nel primo pomeriggio possibilità di andare a vedere la cascata del Ruscello (spostamento in auto di circa 2km e proseguimento a piedi di circa 1,5 km andata ritorno)

Ritrovo: Ore 9,30 a Chianni (PI). Le coordinate verranno fornite dalle guide tramite chat a iscrizione avvenuta

Indicazioni tecniche ed quipaggiamento: Escursione facile, lunghezza: 9 km circa, dislivello: 250 m, dislivello totale circa 450 m, durata escursione: 3 ore circa. VIETATO: scambiarsi qualsiasi tipo di oggetto, cibo o bevanda tra ogni componente del gruppo compresa la guida

CONSIGLIATI: Abbigliamento comodo e sportivo, magliette tecniche traspiranti

OBBLIGATORI: Scarponcini da trekking

OBBLIGATORIO: Green Pass e mascherina di protezione chirurgica per l'accesso ai locali dell’azienda agricola

OBBLIGATORIO: portare con sé il gel disinfettante per dotazione personale

VIETATO: scambiarsi qualsiasi tipo di oggetto, cibo o bevanda tra ogni componente del gruppo, compresa la guida.

Pagamenti: Il pagamento andrà fatto tramite bonifico su indicazione della Guida. La quota pagata non e? restituibile nel caso di nel caso di disdetta entro le 72 ore dalla partenza. Viene consentito il cambio di nome nella prenotazione o il rilascio di un voucher valido per escursioni di pari valore da utilizzare nell'arco di un anno a partire dalla data di rilascio

Annullamento da parte della guida: Le Guide si riservano il diritto di ANNULLARE l'evento per motivi di sicurezza anche in prossimita? della partenza. Le Guide informeranno i partecipanti entro le 12 ore precedenti alla partenza. In questo caso vi verra? proposta una nuova data o rimborsata la cifra pagata con trattenuta di 2 euro per spese di segreteria. In caso di annullamento le Guide Ambientali Escursionistiche non sono responsabili dei costi sostenuti per eventuali pernottamenti o altre spese sostenute in proprio dal partecipante all'escursione.

Iscrizioni:

Info e prenotazioni Laura tel. 327-3693504 fino a esaurimento posti.

Dopo un primo contatto telefonico con la Guida, gli interessati dovranno procedere al pagamento online dell'intera cifra da versare tramite bonifico all'associazione. La Guida comunichera? i dati per il bonifico agli interessati. Tutti i partecipanti verranno inseriti nella chat wathsapp creata per dare a tutti le informazioni necessarie per i ritrovi, gli orari e le modalita? dello svolgimento della giornata, percio? e? richiesto nome, cognome e numero di telefono di ogni partecipante. Per ricevere la fattura da parte dell'Associazione sono richiesti i dati fiscali del titolare del conto corrente da cui viene effettuato il pagamento e un indirizzo email.

NOTE

NB: LE GUIDE SI RISERVANO DI NON ACCETTARE PARTECIPANTI SPROVVISTI DI ADEGUATO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE; DI CAMBIARE PROGRAMMA O PERCORSO SENZA PREAVVISO ANCHE IN PROSSIMITA' DELLA PARTENZA E IN MANIERA SOSTANZIALE, A LORO INSINDACABILE GIUDIZIO QUALORA SI VERIFICASSERO CONDIZIONI DI QUALUNQUE GENERE CHE IMPEDISCANO DI OTTEMPERARE ALLE NORME PER LA SICUREZZA DEL GRUPPO.