Escursione e bagno di gong 'Vibrazioni'

L’escursionismo, il camminare, il contatto con la natura sono già, di per sé, attività che contribuiscono al benessere mentale e fisico della persona. Se a queste attività vengono affiancate pratiche che puntano specificatamente a far stare bene, allora l’effetto benefico è moltiplicato ed assicurato. Si parte dall'abitato di Campo per esplorare le stupende pianure che occupano lo spazio tra il fiume ed i monti, per coprire la prima parte dell'anello che darà continuoi scorci sui monti pisani al tramonto.

Questo dolce cammino di pianura conduce ai Laghetti di Campo, location strepitosa al tramonto. Sdraiati tra gli alberi, con la luce del tramonto che riscalda, si proverà la sensazione di essere inondati di vibrazioni generati dagli strumenti (gong e campane) suonati da Elisa Guerrini Shiatsu & Massaggio Sonoro che da anni ha fatto delle terapie olistiche (shiatsu, trattamenti sonori) la sua professione. Dopo altri due km a piedi per ritornare alle macchine.

Ritrovo: ore 17

Escursione 17:15-19:00

Trattamento 19:15-20:15/30

Rientro alle macchine : 21

Fine: Ore 21:30 ca

Dove: Campo (Calci, Pisa)

Escursione:

8km - 0m di dislivello - facile



Trattamento:

1h di bagno sonoro

prezzo: 25 euro a persona

(include escursione con GAE e trattamento sonoro)



Per info, prenotazioni e iscrizioni: https://forms.gle/FP2pGsB4MEXZ1c269

info@azimut-treks.com

339 5675637