Escursione e visita sulle mura di Pisa

Sabato 15 Aprile

Per chi non ha ancora visto Pisa sotto una nuova prospettiva...

I partecipanti percorreranno tutti i 3,1 km della cinta medioevale per tornare indietro nel tempo a quando furono costruite, immaginandosi l'antica città del tempo, ricordando il periodo storico, il perchè delle Mura, le fasi costruttive, fino alla situazione attuale, con il tanto desiderato restauro.

Scopriranno edifici moderni e le antiche chiese principali, le via d'acqua che portavano i materiali a Pisa e molto altro.

Termine in Piazza dei Miracoli.



Logistica:

Incontro al mattino ore 9.45 piazza Federico del Rosso inizio via del borghetto. Portare scarpe comode.

Costo guida: 12 euro a persona

Costo entrata e prevendita: 5 euro

In caso di gruppo superiore alle 10 persone verranno usati gli auricolari per le spiegazioni (2 euro)

Partenza garantita con minimo 6 persone.

Max persone 20



Per prenotazione:

LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-3JSUBfHVpkxwUmi9VFjQB4BszAsKF5eOWfE8_BygEWIKw/viewform



NB: in caso di maltempo i camminamenti vengono chiusi dai gestori.

Pagamento in loco in contanti o con carta

Francesca Uluhogian

Laurea Scienze Naturali

Guida Ambientale e Turistica

Dir Tecnico Agenzia Viaggi

Pisa

www.naturatour.it



339.3670805