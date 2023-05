Fiab Pisa, escursione in bici e canoa

Per domenica 14 maggio Fiab Pisa propone la combinazione insolita di bici e canoa, con un percorso in bici in buona parte su strade asfaltate a basso traffico, piste ciclabili, sterrati e brevi tratti su provinciale, in pianura. Dopo il ritrovo a Pisa in piazza Arcivescovado, la partenza sarà alle 9 e l'arrivo a Torre del Lago alle 11. Quindi inizierà il giro in canoa o dragon boat sul lago di Massaciuccoli in collaborazione con l'associazione Canoa Kayak Versilia. Il pranzo, al sacco, è previsto per le 13 e il rientro a Pisa dalle 15. Il percorso complessivo in bici (andata e ritorno) è di circa 55 Km. La gita in canoa è su "dragon boat" da 10/20 persone o canoe da 2 persone, costa 20 euro ed è limitata a un massimo di 25 partecipanti. E' quindi necessario iscriversi compilando entro venerdì 13 maggio l'apposito modulo di iscrizione e presentarsi inoltre alla partenza con bici in buono stato, camera d'aria di scorta o kit di riparazione.

Info

La gita è riservata ai soci FIAB, è possibile tesserarsi prima online sul sito fiabpisa.it o alla partenza. Tutte le informazioni utili sono sul sito fiabpisa.it nel volantino della gita. Per ulteriori informazioni contattare Silvia 3474191017, silvia@fiabpisa.it , oppure Elena 3487411138.