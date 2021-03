Escursione: il fiume Arno e i laghetti di Campo

In ottemperanza alle normative anti Covid19 in zona arancione l'escursione è riservata ai residenti del comune di San Giuliano Terme.

Partendo da Colignola costeggeremo l'Arno camminando sul sentiero dell'argine, dove godremo della vista del fiume e del Monte Pisano. Arriveremo ai laghetti di Campo, una zona molto interessante dal punto di vista naturalistico che sta vedendo un processo di valorizzazione. Qui ci fermeremo a mangiare e possibilmente a fare un po' di birdwatching (portate i binocoli!), dopodiché proseguiremo sull'argine e attraverseremo le campagne di Campo per tornare al punto di partenza.



Ritrovo: Mezzana/Colignola ore 9.30

Durata: 6 ore circa (con pausa pranzo)

Dislivello in salita: 78m

Lunghezza percorso: 10-13 km

Grado di difficoltà: E media (il percorso è in piano ma è consigliabile essere allenati a camminare)

Responsabile: Caterina Migliaccio (349 0969211)

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la responsabile.

Sono consigliabili pantaloni lunghi, scarpe da trekking, equipaggiamento da pioggia, acqua e pranzo al sacco.

Potrà essere utile portare un telo per mangiare sul prato e un binocolo.



L’escursione è gratuita per i soci e le socie Legambiente, con costo di € 10 per i non soci e di 5 euro per i non soci sotto i 25 anni.



Per nuovi tesseramenti e rinnovi seguire le iscrizioni contenute qui: https://www.legambientepisa.it/.../vieni-anche-tu-sostienici/ avendo cura di mandare una mail sia a legambiente@legambientepisa.it che ha info@herodias-treks.com



Qualora condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti imponessero variazioni di programma o l’annullamento della escursione, gli iscritti saranno tempestivamente avvisati.