Escursione in bici con soste gastronomiche nella tenuta di Coltano

Nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, Fiab Pisa in collaborazione con Slow Food organizza per domenica 18 settembre una merenda in bici nella tenuta di Coltano con due soste gastronomiche: presso l’Orto di Guido, con assaggio di frutti e verdure di stagione e presso la Trattoria Marconi, dove si potranno degustare dolci e frutta fresca e bere un ottimo caffè.



Il ritrovo è alle 15.30 presso il caffè letterario Voltapagina, via San Martino, 71, da dove, dopo una breve spiegazione del giro e la degustazione di una limonata fresca, si partirà alle 16 in direzione di Coltano. L’itinerario è di circa 30 km principalmente su strade secondarie asfaltate e non e poco più di un km lungo la statale Aurelia. Orario di rientro massimo stimato presso la stazione del vecchio Trammino in largo Uliano Martini: ore 19.



Possono iscriversi tutti gli interessati fino al raggiungimento di 25 partecipanti compilando https://tinyurl.com/iscrizionecoltano. Si raccomanda di dotarsi di una bici adatta a percorrere strade sterrate, con fanali anteriore e posteriore e di munirsi di gilet catarifrangente.



Per partecipare è prevista una quota di 13€ per coprire i costi delle degustazioni, da pagare in loco (contanti o satispay). L'itinerario è disponibile sul profilo Komoot di Fiab Pisa o https://tinyurl.com/percorso-coltano. Per info: giovanni@fiabpisa.it, 3200295749; silvia@fiabpisa.it, 3474191017.