Escursione in bicicletta a San Rossore e rientro in battello sull'Arno

Domenica 19 settembre escursione nella Tenuta di San Rossore in un percorso in bicicletta accompagnati da una guida consigliata dal parco.

In collaborazione con il Centro Visita San Rossore

Partendo dalla città di Pisa i partecipanti arriveranno nel polmone verde del Parco, attraverseranno i viali storici e visiteranno gli ambienti di maggior bellezza come le pinete, boschi di caducifoglie, zone agricole, fiumi e fino ad arrivare al mare dove pranzeranno.

Il rientro alla città di Pisa sarà eccezionale!!! Le bici saranno imbarcate sul battello e, cullati dal fiume, i partecipanti rientreranno in centro città con una visuale del tutto inedita!



Ritrovo alle ore 9:30 in centro città a Pisa, consegna delle bici, ore 10.00 partirà la visita guidata in bicicletta con possibilità di noleggio in loco presso Smile & Ride (con obbligo di prenotazione).

Rientro previsto alle 16.30 circa.



Numero partecipanti:

Minimo 15 max 22

In caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di pioggia.

INFO TECNICHE e DIFFICOLTA’ TECNICA PER PRINCIPIANTI : bassa



Il percorso si sviluppa per 29 km a/r su strade bianche, carrarecce e strade sterrate, e su asfalto.

Non presenta difficoltà tecniche in quanto non ha dislivello, quindi adatto a tutti, basta essere in buono stato di salute e buona forma fisica.

Vista la lunghezza del percorso il sentiero è sconsigliato per i bambini o per i ragazzi sotto 10 anni.



LA QUOTA COMPRENDE

Quota di partecipazione individuale € 30,00 a persona e € 17,00 dai 10-12 anni

? Tour guidato con Guide Ambientale Escursionista e Guida Consigliata del Parco per tutto il tour.

? Assistenza tecnica e meccanica d’emergenza.

? Ingresso Parco.

? Visita guidata in battello.

La quota non comprende i costi di spostamento per raggiungere il luogo di partenza ed il rientro, il pranzo, il noleggio bici ed eventuali extra e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa include la quota’.



Prenotazioni:via mail: info@naturatour.it oppure via Whatsapp: Linda: 3406458146

