Escursione: la via Francigena antica e i vallini di Galleno

Esiste un luogo immenso, oltre 120 kmq, fatto di interminabili boschi, nascosti vallini, vecchi pascoli, località dai nomi evocativi: Le Querce, Le Vedute, Pinete, Ospedaletto. Un luogo che oggi resta ai margini delle grandi vie di comunicazione di pianura, mentre nel Medioevo era attraversato dalla principale arteria che collegava il Nord Europa con il cuore del mondo antico, Roma: la Via Francigena.

Siamo sulle Colline delle Cerbaie, con i loro intricati sentieri che iniziano in campagna e si perdono nel profondo della macchia, paesaggi ed orizzonti in cui non sembra di essere a poche centinaia di metri dalla pianura industrializzata. Un altopiano incastonato per secoli fra due immense distese d’acqua, il Padule di Fucecchio e il perduto Lago di Sesto, fino al 1859 il più grande lago della Toscana: per questo motivo, era l’unico territorio percorribile in tutte le stagioni, da pellegrini, mercanti, pastori in transumanza e... briganti!

Si parte dal paese di Villa Campanile, poi la Via Francigena in direzione Roma, un tratto dell’odierna tappa 29 da Altopascio a San Miniato. Si passa dalla campagna al bosco umido e ricco, attraverso il Rio di Pierdo e per un tratto di selciato storico, uno dei rarissimi tratti originali della Via esistenti in tutta Europa.

Si arriva a Galleno, centro principale della zona di antica origine. Poi la valle del Rio Ponticelli, con i suoi grandi prati e i filari ipnotici di pioppi. Rientro infine verso il bosco e le antiche corti in aperta campagna.



Prenotazione obbligatoria sul sito. Mail andreini.letizia@gmail.com.