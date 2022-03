Escursione di luna piena a Marina di Vecchiano

Grazie alla preziosa luce della luna i partecipanti percorreranno questo itinerario attraverso l’ambiente dunale della Tenuta di Migliarino (Marina di Vecchiano) nel tratto di costa compreso tra la foce del Fiume Serchio e Marina di Torre del Lago. Punto di ritrovo dell’itinerario è il Piazzale Montioni dove è stato allestito su una duna artificiale un piccolo orto botanico 'l’Orto delle dune'. Oltrepassato il viale litoraneo incomincerà l’escursione notturna che porterà, attraversando l’affascinante e delicato ambiente dunale, fino al mare. Arrivati al mare, si camminerà lungo la battigia in compagnia dal suono delle onde. Iscrizione online obbligatoria.

LA LUNA

sorge 18:46

tramonta 06:50

fase lunare 100%

Categoria: Escursioni

Durata totale: 3 ore

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: lineare

Ascesa totale: 0 m.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: minimo 10 massimo 25



Occorrente: consigliamo di indossare scarpe da trekking o da trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto portare uno snack, acqua, torcia meglio se frontale. Utili i bastoncini da trekking.

Ritrovo alle ore 21:00 sul lungomare di Marina di Vecchiano presso 'l’Orto delle dune' in Piazzale Montioni alla fine di Via del Mare, dopodiché spostamento con auto proprie al punto di partenza dell’escursione. Il rientro alle auto è previsto indicativamente entro le ore 23:30.