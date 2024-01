Escursione lungo il grande fiume. L'Arno, la piana e le sue genti

Un’escursione piena di amore per il nostro territorio e di curiosità di andare dietro le quinte, dietro la strada che percorrono ogni giorno migliaia di persone fra Pisa e Cascina, con una splendida scenografia regalata dai nostri monti.

Un’escursione nata per scoprire cosa c’è, in quella di terra di mezzo fra il fiume di macchine e il grande fiume d’acqua, per ricordarsi che esistono ancora i ritmi della campagna, custoditi come un tesoro nascosto dallo stress normalizzato.

Ritrovo in località Montione, nel Comune di Cascina, nei pressi dell’antica Badia di San Savino per iniziare la giornata con la sua visita.

Passeggiando fra le ultime carrarecce e viottoli nascosti, i partecipanti si allontaneranno dai rumori a cui ci siamo abituati per avvicinarsi al fiume, attraversando preziosi lembi di campagna ancora r-esistenti: sono questi i luoghi in cui si è combattuta la storica Battaglia di Cascina, fra pisani e fiorentini.



Incontreranno i paesini dell’Ansa dell’Arno, con le loro chiese, i loro circolini, i cimiterini…

Camminando lungo l’argine spalancheranno gli occhi di fronte a un panorama bellissimo: le Apuane, le Colline d’Oltreserchio, il Monte Pisano, con la Torre di Caprona, la Verruca e le cave.

A Zambra i partecipanti saranno accolti dal Comitato per San Jacopo che li accompagnerà nel piccolo gioiello della Chiesa di San Jacopo.



Proseguendo lungo il Fiume, raggiungeranno la meravigliosa Pieve di San Casciano, con il suo borgo fermo nel tempo, e il Porto di Santa Lucia a Barca di Noce.

Torneranno sulla Tosco Romagnola a San Benedetto a Settimo, da cui prenderanno un autobus per rientrare al punto di ritrovo.



Lunghezza: 16 km Dislivello 0 m

Difficoltà: media/facile, un percorso lungo ma senza difficoltà tecniche.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria:

https://www.azimut-treks.it/trekking-fiume-arno-cascina



Per le altre nostre escursioni:

www.azimut-treks.it